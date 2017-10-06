16:37, 06 Октября 2017
Замминистра промышленности обнаружил в Карелии положительную динамику
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Глава Карелии Артур Парфенчиков и замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов обсудили реализацию инвестиционных проектов в республике.
В пятницу 6 октября в Карелию с рабочей поездкой приехал заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. На встрече с Артуром Парфенчиковым Каламанов обсудил развитие промышленного производства, а также реализацию проектов в сфере природопользования, экологии и туризма в республике.
Подробнее читайте в материале издания.
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