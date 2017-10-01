Заморозки до -2 градусов ожидаются сегодня ночью в Карелии

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенья на понедельник на территории республики местами придут заморозки до -2 градусов.

По прогнозу синоптиков, 2 октября в Карелии будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха составит ночью +2, +7, при прояснениях местами до -2. Днем столбик термометра остановится на отметке +6, +11 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода.

Временами небольшой дождь.

Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +4, +6, днем +7, +9 градусов.