17:00, 01 Октября 2017
Заморозки до -2 градусов ожидаются сегодня ночью в Карелии
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По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенья на понедельник на территории республики местами придут заморозки до -2 градусов.
По прогнозу синоптиков, 2 октября в Карелии будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой дождь.
Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха составит ночью +2, +7, при прояснениях местами до -2. Днем столбик термометра остановится на отметке +6, +11 градусов.
В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода.
Временами небольшой дождь.
Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +4, +6, днем +7, +9 градусов.
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