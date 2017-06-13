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17:00, 13 Июня 2017

Заморозки возможны ночью в Карелии

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В среду, 14 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью на севере возможны заморозки.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики, преимущественно на юге и юго-востоке, пройдут кратковременные дожди. Ночью на севере возможны заморозки в воздухе и на почве.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +2, +7, на севере до -1 градуса по Цельсию. Днем +10, +15.

В Петрозаводске ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Температура ночью +5, +7, а днем +12, +14 градусов.

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