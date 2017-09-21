17:00, 21 Сентября 2017
Заморозки возможны ночью в Карелии
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В пятницу, 22 сентября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, ночью местами заморозки.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии ночью возможен небольшой дождь. Утром и днем дождь пройдет на большей части республики. В ночные часы на востоке заморозки.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +3, +8, на востоке до -1 градуса по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура ночью +5, +7, а днем +9, +11 градусов.
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