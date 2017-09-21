Заморозки возможны ночью в Карелии

В пятницу, 22 сентября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, ночью местами заморозки.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии ночью возможен небольшой дождь. Утром и днем дождь пройдет на большей части республики. В ночные часы на востоке заморозки.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +3, +8, на востоке до -1 градуса по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15.

В Петрозаводске днем небольшой дождь.

Температура ночью +5, +7, а днем +9, +11 градусов.