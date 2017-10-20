12:48, 20 Октября 2017
Зампред Сбербанка назвал Avito одной из главных площадок для мошенников
По теме
Загрузка...
Сайт объявлений Avito стал одной из основных площадок для кибермошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев, очень популярным. Сайт Avito — на самом деле это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений, много разных видов преступлений. И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие", — сказал Кузнецов, чьи слова цитирует RNS.
Подробнее об уловках мошенников на Avito можно прочитать вот здесь.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
Аналитика
Сегодня 11:09
Тема недели
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
Сегодня 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии