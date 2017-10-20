Зампред Сбербанка назвал Avito одной из главных площадок для мошенников

Сайт объявлений Avito стал одной из основных площадок для кибермошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев, очень популярным. Сайт Avito — на самом деле это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений, много разных видов преступлений. И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие", — сказал Кузнецов, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об уловках мошенников на Avito можно прочитать вот здесь.