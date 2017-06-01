Замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии арестован по обвинению во взятке

Городской суд Петрозаводска избрал меру пресечения для замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

В четверг 1 июня судья петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых оставил под стражей до 26 июля Игоря Новокшонова, обвиняемого в получении взятки.

Следстватели считают, что Новокшонов, если окажется на свободе, может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Кроме того, по данным следствия, в деле фигурирует тайный свидетель, на которого Никитин и Новокшонов, будучи на свободе, могут оказать давление.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток руководителями Управления автомобильных дорог РК Алексей Никитина и Игоря Новокшонова.

По данным Следственного комитета Карелии, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.