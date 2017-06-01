Новости. Криминал
15:03, 01 Июня 2017

Замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии арестован по обвинению во взятке

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Городской суд Петрозаводска избрал меру пресечения для замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

В четверг 1 июня судья петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых оставил под стражей до 26 июля Игоря Новокшонова, обвиняемого в получении взятки.

Следстватели считают, что Новокшонов, если окажется на свободе, может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Кроме того, по данным следствия, в деле фигурирует тайный свидетель, на которого Никитин и Новокшонов, будучи на свободе, могут оказать давление.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток руководителями Управления автомобильных дорог РК Алексей Никитина и Игоря Новокшонова.

По данным Следственного комитета Карелии, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.

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Комментарии

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User
2017-06-01 15:28:15
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны."(c)
Онего
2017-06-01 15:20:21
Может и до "Моста" доберутся? Что скажет гражданин Шарапов, Власов, Васильев?
pupsik
2017-06-01 15:57:07
Онего, Власов, Васильев - что за люди такие, расскажите, если не затруднит? Тоже "знатные дорожники"?
Гарик
2017-06-01 15:16:53
И это воровское чучело руководило людьми ,втирало им о вреде коррупции,без опыта и профильного образования. Жуть(((
Гость
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