Занимающийся в Карелии поисковой работой финн рассказал, что привез на родину уже "роту солдат"

Житель Финляндии Исмо Микконен вместе со своими друзьями из Кондопоги приехал в Медвежьегорский район Карелии, чтобы найти и поднять останки павших во время Зимней войны солдат.

Как отмечает Yle, для Исмо Микконена это уже 24-е лето, проведенное в поисках останков павших.

"Мы тоже были когда-то молодыми, а здесь люди в самом лучшем возрасте были вынуждены убивать или быть убитыми. Мы не должны забывать этого, - говорит он. - В то время человеческая жизнь не имела никакой ценности".

Отмечается, что поисковики пытаются найти жетоны финских военнослужащих, металлические пуговицы или что-то, что помогло бы выйти на след погибших солдат.

"Я привез примерно одну роту солдат. Один раз удалось привезти 20 военных", - рассказывает Микконен.

Самое важное для него – знать, что солдат наконец-то опознан и похоронен на родине, отмечает издание.

"Это уникальное чувство того, что я все-таки не зря свою жизнь прожил. Я нашел человека, которого тут забыли. Мне трудно говорить об этом. Это - лучший подарок для меня", - признается Исмо.