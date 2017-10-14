10:52, 14 Октября 2017
Зарегистрированная в Карелии фирма продавала в Туле радиоактивную чернику
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В Тульской области специалисты Роспотребнадзора остановили оборот опасной в радиоактивном отношении продукции.
"В ходе плановой проверки ООО "Метро Кэш энд Керри" установлен факт реализации продукции, загрязненной радионуклидами с небольшим превышением: черника быстрозамороженная", - говорится в сообщении ведомства.
Из продажи была изъята 31 упаковка ягод.
По информации Роспотребнадзора, изготовитель продукции – ООО "ТД Вологодская ягода", которое зарегистрировано по адресу Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 23. Между тем как само производство размещено в Вологде.
В сообщении ведомства уточняется, что маркировка продукции датируется 6 апреля 2017 года.
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