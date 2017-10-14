Зарегистрированная в Карелии фирма продавала в Туле радиоактивную чернику

В Тульской области специалисты Роспотребнадзора остановили оборот опасной в радиоактивном отношении продукции.

"В ходе плановой проверки ООО "Метро Кэш энд Керри" установлен факт реализации продукции, загрязненной радионуклидами с небольшим превышением: черника быстрозамороженная", - говорится в сообщении ведомства.

Из продажи была изъята 31 упаковка ягод.

По информации Роспотребнадзора, изготовитель продукции – ООО "ТД Вологодская ягода", которое зарегистрировано по адресу Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 23. Между тем как само производство размещено в Вологде.

В сообщении ведомства уточняется, что маркировка продукции датируется 6 апреля 2017 года.