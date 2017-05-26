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12:41, 26 Мая 2017

Зарплата бюджетников Карелии сократилась в I квартале

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Средняя заработная плата врачей, учителей, работников социальной сферы и культуры в Карелии сократилась в январе-марте.

Среднемесячная зарплата врачей в январе-марте составила 49,5 тыс рублей. Это меньше, чем по итогам 2016 года, когда зарплата медиков, в среднем, достигла 51,8 тыс рублей, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на отчет федеральной службы государственной статистики.

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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АК
2017-05-26 13:20:23
Мда, "есть наука, а есть статистика". У одного заплата 100, у другого - 10, а в среднем - 55.
баян
2017-05-26 13:08:41
откуда вы берете эти цифры? Вот такая статистика и по стране везде завышают цифры в реале совсем другие цифры . пока такая статистика пишется будем в ж.......
User
2017-05-26 12:49:59
А по Карелиястату доходы растут. Врут что ли?
Гарик
2017-05-26 12:47:44
И здесь...опа. Парфенчиков , поясни ,что с регионом происходит ,куда падаем под твоим руководством ???
Гость
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