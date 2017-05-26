12:41, 26 Мая 2017
Зарплата бюджетников Карелии сократилась в I квартале
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Средняя заработная плата врачей, учителей, работников социальной сферы и культуры в Карелии сократилась в январе-марте.
Среднемесячная зарплата врачей в январе-марте составила 49,5 тыс рублей. Это меньше, чем по итогам 2016 года, когда зарплата медиков, в среднем, достигла 51,8 тыс рублей, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на отчет федеральной службы государственной статистики.
Подробнее читайте в материале издания.
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