12:01, 23 Июня 2017
Зарплаты сократились в организациях 4 видов экономической деятельности в Карелии
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На фоне роста среднего размера начисленной заработной платы в Карелии в 2017 году, в организациях 4 видов экономической деятельности сотрудники стали получать меньше.
Карелиястат приводит сравнительные данные за апрель 2017 года и аналогичный период 2016 года.
Сокращения зарплат произошли в организации следующих отраслей. Производство пищевых продуктов – средний размер зарплаты сократился на 0,9% и составил 33,2 тыс. рублей.
Сколько получают представители других сфер деятельности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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