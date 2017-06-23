Зарплаты сократились в организациях 4 видов экономической деятельности в Карелии

На фоне роста среднего размера начисленной заработной платы в Карелии в 2017 году, в организациях 4 видов экономической деятельности сотрудники стали получать меньше.

Карелиястат приводит сравнительные данные за апрель 2017 года и аналогичный период 2016 года.

Сокращения зарплат произошли в организации следующих отраслей. Производство пищевых продуктов – средний размер зарплаты сократился на 0,9% и составил 33,2 тыс. рублей.

Сколько получают представители других сфер деятельности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".