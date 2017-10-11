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Новости. Политика
10:08, 11 Октября 2017

Защита Алиханова потребовала вернуть его в судебный процесс и разрешить участвовать в прениях

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В Петрозаводском городском суде прения по делу Девлета Алиханова начались в его отсутствие.

В Петрозаводском городском суде сегодня начались прения сторон по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова.

Самого Алиханова к участию в них не допустили – напомним, что на прошлой неделе судья Наталья Маненок удалила его из процесса. Поэтому прения начались в отсутствие подсудимого - Алиханова не конвоировали в суд и не дали ему возможности следить за происходяшим в режиме конференц-связи. По мнению адвокатов Алиханова, все это является вопиющим нарушением его прав на защиту.

Перед началом прений защитники выступили с ходатайством о возращении Алиханова в судебный процесс. С соответствующим заявлением к суду вышел Михаил Ямчитский. По его мнению, у судьи не было веских оснований удалять Алиханова из процесса.

Напомним, перед удалением Наталья Маненок отклонила ходатайство Девлета Алиханова, который просил обеспечить явку нескольких свидетелей, поскольку они так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представитель контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрий Долгов и другие. Их показания были очень важны для доказательства невиновности, поэтому отказ в удовлетворении ходатайства вызвал справедливое возмущение Алиханова.

"Это было обычное процессуальное ходатайство, но суд его практически не рассмотрел, - отметил адвокат Михаил Ямчитский. - Мы все прекрасно понимаем, что обстановка у нас в судебном заседании достаточно накаленная. Но вызвано это рядом объективных обстоятельств. Во-первых, длительностью рассмотрения уголовного дела – более года оно рассматривается. Во-вторых, тем, что Алиханов категорически не признает себя виновным и активно отстаивает свою позицию. В принципе все, что он делает, он делает по существу.Добавим к этому, что человек уже почти три года находится в СИЗО, не будучи признанный виновным в совершении преступления. И при всех этих обстоятельствах суд в последнее время принимает решения, которые у стороны защиты вызывают серьезные сомнения в объективности и беспристрастности. Вместо того, чтобы подробно рассмотреть ходатайство об обеспечении явки важных свидетелей, суд удаляет Алиханова из процесса. На наш взгляд, это является вопиющим нарушением его прав".

Адвокаты потребовали вернуть Алиханова в судебный процесс и разрешить ему участвовать в прениях.

Судья Наталья Маненок на месте приняла решение в ходатайстве отказать. Прения будут проходить без участия Девлета Алиханова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-11 11:23:16
Zim. Устойчивая группа из нескольких человек всё бьётся за иноземца пассионария, который кроме личного обогащения ничего вам болезным не сделал. С чего бы это? Видимо, часть из вас что-то имела и имеет от фигуранта. Суд всё решит и не надо ЗИМ клевету наводить, не зная сути.
Zim
2017-10-11 10:37:27
"При Сталине фабриковались фактические обстоятельства дела (людей заставляли признаваться в совершении преступлений, которые они не совершали), но при этом формальная законность соблюдалась неукоснительно – «врагам народа» сначала «рисовали» состав преступления с помощью пыток, а потом судили в полном соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. При Путине признание никого не волнует, равно как вообще никого не волнует, что там было на самом деле, потому что в суде фабрикуются не фактические, а правовые основания. Закон превратился в нечто резиновое, что можно натянуть на любую фабулу обвинения. Зачем ломать кости, когда можно запросто поломать правовую логику."

Можно ли, наблюдая за "делом Алиханова", согласиться с данной цитатой?
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