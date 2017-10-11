Защита Алиханова потребовала вернуть его в судебный процесс и разрешить участвовать в прениях

В Петрозаводском городском суде прения по делу Девлета Алиханова начались в его отсутствие.

В Петрозаводском городском суде сегодня начались прения сторон по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова.

Самого Алиханова к участию в них не допустили – напомним, что на прошлой неделе судья Наталья Маненок удалила его из процесса. Поэтому прения начались в отсутствие подсудимого - Алиханова не конвоировали в суд и не дали ему возможности следить за происходяшим в режиме конференц-связи. По мнению адвокатов Алиханова, все это является вопиющим нарушением его прав на защиту.

Перед началом прений защитники выступили с ходатайством о возращении Алиханова в судебный процесс. С соответствующим заявлением к суду вышел Михаил Ямчитский. По его мнению, у судьи не было веских оснований удалять Алиханова из процесса.

Напомним, перед удалением Наталья Маненок отклонила ходатайство Девлета Алиханова, который просил обеспечить явку нескольких свидетелей, поскольку они так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представитель контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрий Долгов и другие. Их показания были очень важны для доказательства невиновности, поэтому отказ в удовлетворении ходатайства вызвал справедливое возмущение Алиханова.

"Это было обычное процессуальное ходатайство, но суд его практически не рассмотрел, - отметил адвокат Михаил Ямчитский. - Мы все прекрасно понимаем, что обстановка у нас в судебном заседании достаточно накаленная. Но вызвано это рядом объективных обстоятельств. Во-первых, длительностью рассмотрения уголовного дела – более года оно рассматривается. Во-вторых, тем, что Алиханов категорически не признает себя виновным и активно отстаивает свою позицию. В принципе все, что он делает, он делает по существу.Добавим к этому, что человек уже почти три года находится в СИЗО, не будучи признанный виновным в совершении преступления. И при всех этих обстоятельствах суд в последнее время принимает решения, которые у стороны защиты вызывают серьезные сомнения в объективности и беспристрастности. Вместо того, чтобы подробно рассмотреть ходатайство об обеспечении явки важных свидетелей, суд удаляет Алиханова из процесса. На наш взгляд, это является вопиющим нарушением его прав".

Адвокаты потребовали вернуть Алиханова в судебный процесс и разрешить ему участвовать в прениях.

Судья Наталья Маненок на месте приняла решение в ходатайстве отказать. Прения будут проходить без участия Девлета Алиханова.