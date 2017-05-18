Защита обжаловала продление срока ареста Алиханова

Напомним, известному политику продлили срок содержания под стражей до 28 августа.

Как мы уже писали, 16 мая судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок в очередной раз продлила на три месяца срок содержания под стражей Девлета Алиханова (он должен будет провести за решеткой без приговора в общей сложности два с половиной года). При вынесении решения она практически продублировала предыдущие постановления по данному вопросу, написав, что "обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения… остались прежними". Судья посчитала тот факт, что не допрошенные по делу свидетели осуждены и находятся в колонии, вовсе не исключает возможности оказать на них давление со стороны Алиханова. Правда, как это сделать, например, находясь под домашним арестом, никто не уточнил. Кроме того, суд по-прежнему считает, что наличие у подсудимого недвижимого имущества за границей и наличие средств для проживания там, "свидетельствует о реальной возможности скрыться от суда". Если буквально рассматривать такой посыл, то выходит, что любой мало-мальски обеспеченный человек, имеющий квартиру в Литве или Болгарии, непременно скроется от суда и поэтому его надо в любом случае содержать под стражей. Однако другие суды такого принципа не придерживаются, только наш, петрозаводский, и только в одном деле.

Защитники Девлета Алиханова подали апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда. В своих доводах они называют его незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. Среди доводов, в частности, указывается, что при удовлетворении ходатайства обвинения о продлении срока ареста судом должны быть указаны фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости этого. Данное требование закона судом проигнорировано. Кроме того, сам факт избрания ранее меры пресечения в виде заключения под стражу недостаточен, чтобы продлевать его до тридцати одного месяца.

Напомним, что в августе прошлого года суд уже менял меру пресечения Девлетхану Алиханову на залог. Тогда суд не согласился со стороной обвинения, что только арест подсудимого гарантирует, что он не скроется от следствия и суда, не будет воздействовать на свидетелей, уничтожать доказательства или как-то иначе препятствовать отправлению правосудия. Кроме того, было отмечено, что продление срока содержания под стражей должно подтверждаться "достоверными сведениями и доказательствами, оправдывающими столь длительную изоляцию обвиняемого от общества". Однако впоследствии данное решение было отменено апелляционным постановлением Верховного суда Карелии.