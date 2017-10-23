Завершается поиск подрядчика для строительства часовни в память о погибших на Сямозере детях

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" продолжает прием заявок на определение исполнителя работ по строительству часовни на берегу Сямозера в Карелии, где летом 2016 года погибли школьники.

На данный момент для строительства часовни создана рабочая группа, в которую вошли представители власти и РПЦ.

Продолжается прием заявок на определение исполнителя работ по строительству часовни; 31 октября прием документов будет завершен.

Объект предполагается построить к следующему лету.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".