Завершена оценка стоимости имущества ГУП "Мост", распродажи которого требуют кредиторы

ООО "Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга" завершило работу по оценке рыночной стоимости имущества ГУП "Мост", распродажи которого требуют кредиторы в рамках дела о банкротстве.

Это следует из постановления Арбитражного суда Карелии по иску одного из кредиторов – ООО "ТК-Виктория".

Оценщик провел инвентаризацию более 330 объектов – транспортных средств, оборудования и объектов недвижимости ГУП "Мост".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".