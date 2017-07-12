Завод кормов для форели за 65 млн рублей запустили в Карелии

Группа компаний "Карельские рыбные заводы" запустила на Хладокомбинате линию по производству кормов для форели за 65 млн рублей.

На торжественную церемонию открытия приехал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

В настоящее время в Карелии более 50 хозяйств по выращиванию товарной форели, которые ежегодно потребляют 25 тыс. тонн. кормов. Форелеводы сейчас закупают их в странах Европы.

Как отметил Илья Шестаков, это первое предприятие, которое будет производить корм для форелевых хозяйств в таких объемах. Его появление положительно скажется на развитии отрасли, так как позволит удешевить производство форели, повысить независимость от европейских производителей.

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