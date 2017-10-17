Завтра в Карелии будет еще холоднее, пойдет снег

В среду, 18 октября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура воздуха не выше +8.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии пройдут небольшие, местами умеренные осадки: на юге дождь, на севере – дождь со снегом.

Ветер северо-западный, ночью на юге – юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, +5, а днем +3, +8 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске временами дождь.

Температура ночью +2, +4, а днем +4, +6 градусов.