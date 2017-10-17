17:00, 17 Октября 2017
Завтра в Карелии будет еще холоднее, пойдет снег
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В среду, 18 октября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура воздуха не выше +8.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии пройдут небольшие, местами умеренные осадки: на юге дождь, на севере – дождь со снегом.
Ветер северо-западный, ночью на юге – юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью 0, +5, а днем +3, +8 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске временами дождь.
Температура ночью +2, +4, а днем +4, +6 градусов.
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