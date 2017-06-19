Завтра в Карелии снова пройдут дожди

Во вторник, 20 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов Карелии кратковременные дожди возможны ночью и днем; местами грозы.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11 градусов по Цельсию. Днем +16, +21, на севере +8, +13.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью +9, +11, а днем +18, +20 градусов.