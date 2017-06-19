17:00, 19 Июня 2017
Завтра в Карелии снова пройдут дожди
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Во вторник, 20 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.
По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов Карелии кратковременные дожди возможны ночью и днем; местами грозы.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +6, +11 градусов по Цельсию. Днем +16, +21, на севере +8, +13.
В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью +9, +11, а днем +18, +20 градусов.
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