Завтра в Петрозаводске будет еще холоднее

В среду, 20 сентября, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем +5, +10.

По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь. На юге возможен туман.

Ветер северо-восточный, на юге ночью западный, северо-западный умеренный; ночью на севере возможно усиление ветра.

Температура воздуха ночью +3, +8, местами до 0 градусов по Цельсию. Днем +5, +10, на юге до +13.

В Петрозаводске ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Температура ночью +6, +8, а днем +8, +10 градусов.