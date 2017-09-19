17:00, 19 Сентября 2017
Завтра в Петрозаводске будет еще холоднее
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В среду, 20 сентября, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем +5, +10.
По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь. На юге возможен туман.
Ветер северо-восточный, на юге ночью западный, северо-западный умеренный; ночью на севере возможно усиление ветра.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами до 0 градусов по Цельсию. Днем +5, +10, на юге до +13.
В Петрозаводске ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Температура ночью +6, +8, а днем +8, +10 градусов.
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