Завтра в Петрозаводске потеплеет

В пятницу, 9 июня, в Карелии сохранится переменная облачность, температура воздуха днем может повыситься до +22.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики осадков не ожидается.

Ветер восточных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью +3, +8, на востоке местами 0, +2 градуса по Цельсию. Днем +17, +22 (у водоемов), местами +10, +15.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +5, +7, а днем +17, +19.