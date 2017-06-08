17:00, 08 Июня 2017
Завтра в Петрозаводске потеплеет
По теме
Загрузка...
В пятницу, 9 июня, в Карелии сохранится переменная облачность, температура воздуха днем может повыситься до +22.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики осадков не ожидается.
Ветер восточных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью +3, +8, на востоке местами 0, +2 градуса по Цельсию. Днем +17, +22 (у водоемов), местами +10, +15.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +5, +7, а днем +17, +19.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
04.06.2017, 10:07
02.06.2017, 12:03
Аналитика
Сегодня 11:10
Обществоведение
Чем окончится спор за квадратные метры Дома профсоюзов Карелии?
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
Чтиво
Сегодня 11:56
Без политики
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ! Смотрите, как это было
Сегодня 10:17
06.06.2017 10:58
05.06.2017 16:20
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
детям
В кинотеатрах (10)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии