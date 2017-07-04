Завтра в Петрозаводске потеплеет

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Петрозаводске в среду, 5 июля.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, юго-западный, на севере – северо-восточный, северный умеренный, во время грозы порывистый.

Температура воздуха ночью +4, +9, а днем +15, +20, местами до +24 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Температура ночью +12, +14, а днем +20, +22 градуса.