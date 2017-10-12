Здание бывшего "Детского мира" выставлено на продажу в Петрозаводске

Дом в центре карельской столицы, в котором сегодня располагается книжный магазин, ждет своего покупателя.

Здание, находящееся по адресу ул. Дзержинского,7 продается по объявлению на сайте "Avito" в разделе "Коммерческая недвижимость".

Какова цена объекта, выставленного на продажу, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".