Здания кафе и универсама выставлены на продажу в Петрозаводске

В сети размещены объявления о продаже двух городских зданий, в которых располагаются петрозаводское кафе и сетевой супермаркет.

На сайте объявлений Avito размещена информация о продаже двухэтажного здания на Кукковке, на улице Ровио. В постройке размещается универсам "Семья". Вместе с объектом владелец продает и земельный участок площадью 751 кв.м. под ним, сообщают "Вести Карелии".

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