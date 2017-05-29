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14:37, 29 Мая 2017

"Здрасьте, приехали. Карелия и казаки? Почему не карелы или вепсы?"

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Похоже, в списке силовиков у нас скоро будет пополнение. В Карелии в Заксобрании в первом чтении депутаты приняли законопроект о карельских казаках. Официально он звучит так – "О реализации в Республике Карелия Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года".

Вот тут и хочется сказать – здрасьте, приехали. Карелия и казаки? Карелия и стратегия развития казачества? Почему не саамы, почему не эвенки, наконец, почему не карелы или вепсы? Не потому ли, что карелы и вепсы не ходят с нагайками по улицам и не охраняют покой граждан? Точнее покой от граждан? Кому, вообще, эта бредовая идея пришла в голову? Неужели спустили сверху?

Хуже то, что, похоже, под эту стратегию еще и финансирование будет. Журналы на карельском языке закрывают, а казачеству дают зеленый свет. Эй, карелы, срочно формируйте карательные дружины, хватит заниматься культурой и языком. Берите охотничьи ножи и луки, доставайте дедовские костюмы с чердаков деревенских домов и вперед на улицы. Тогда и вам стратегию придумают и, возможно, денег дадут.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Iron felix
2017-05-29 15:37:30
Карелия и казаки....)))) Ладно бы стрелки Олонецкие! А от "ряженых" толку небыло, и не будет никогда! Наши казаки только красными рожами у храмов в празники посверкать, да нажраться под "любо" горазды. А как что посерьезнее, так не видать тех казаков....видать жиры накапливают на печи...- а вдуг война! Как были исторически бандитами и пьянью, так ничего и не изменилось... Просто теперь, там ветераны "ведомств" жопы отъедают. Теперь на бюджетное финансирование наметились...
User
2017-05-29 15:17:13
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