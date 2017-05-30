Здравница Карелии вошла в топ-10 самых популярных бальнеологических курортов этого года

"Марциальные воды" занимают четвертое место.

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные российские оздоровительные и бальнеологические курорты минеральных вод летом 2017 года.

Города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки занимают первое место в России по популярности отдыха на курортах минеральных вод.

По данным ТурСтат, рынок оздоровительного туризма в России оценивается в 14 миллионов человек в год. На термальные источники с природной минеральной водой каждый год приезжает на 10% больше туристов, чем годом ранее.

Топ-10 самых популярных оздоровительных курортов и мест отдыха в России составляют Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи), Белокуриха (Алтайский край), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Московская область), Озеро Карачи (Новосибирская область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер (Кабардино-Балкария).

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения.

Оздоровительный отдых в России на курортах минеральных вод летом планируют в среднем на 12 суток и платят за проживание и питание 2,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в первой десятке - в крымском Саки (2,3 тысячи рублей в сутки).

10 самых популярных оздоровительных курортов минеральных вод в России:

Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставропольский край);

Мацеста (Сочи, Краснодарский край);

Белокуриха (Алтайский край);

Марциальные воды (Карелия);

Саки (Крым);

Старая Руза (Московская область);

Озеро Карачи (Новосибирская область);

Гоуджекит (Северобайкальск, Бурятия);

Тумнинские воды (Хабаровский край);

Аушигер (Кабардино-Балкария).