Новости. Общество
21:30, 01 Июня 2017

Зейналова рассмешила соцсети фотографией "особенной" дочки и мужа

По теме

Зейналова рассмешила соцсети фотографией "особенной" дочки и мужа
01.06.17 21:30
Поклонники не узнали Нюшу на новом фото
01.06.17 20:20
ФОТО: У Джастина Бибера женская грудь?
01.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги" – пошутила известная телеведущая.

У дочери Светланы Зейналовой – Саши – аутизм. Однако теле- и радиоведущая открыто говорит о диагнозе девочки и не стремится "прятать" ее подальше от посторонних глаз. В соцсетях Светлана опубликовала забавную фотографию 8-летней Саши и своего гражданского мужа Дмитрия, который очень помогает Зейналовой в воспитании девочки.

"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги (простите за пошлый юморок). Наши вечерние игрища-"посади меня на шею", - подписала снимок ведущая и снабдила его хэштегом "папалучшевсех".

Как пишет deti.mail, подписчики поддержали ее шутку и оставили множество забавных комментариев: "Рассмешили", "С таким ростом можно, никто слова не скажет", "Шикарное платье)! да и ноги от ушей", "Свет, Саше пора ноги начинать брить ))) взрослая совсем", "Да Вашей Сашеньке-все идет и платье и ноги, просто КРАСОТОЧКА)))".

Благодаря заботам мамы и работе специалистов Саша делает большие успехи, посещает многочисленные кружки, общается с друзьями и идет на контакт с окружающими. А недавно Светлана даже вышла вместе с дочкой на подиум. И хотя проблемы, связанные с диагнозом девочки, все равно остаются, Светлана не намерена сдаваться.

Вот уже 8 лет нет просто "я", и 5 лет из них 2 апреля перестало быть просто цифрой в календаре. Если делать вид, что ничего не происходит -от этого аутизм не исчезнет. Но как только ты принимаешь его как факт и говоришь себе "да, я знаю, что ЭТО случилось именно со мной" - значит твоя жизнь превращается в борьбу : с тупыми педагогами, плохими некомпетентными врачами, системой образования, системой медицинского обслуживания, да и просто людьми вокруг себя. И даже с такими же родителями как и ты... (стресс всегда имеет последствия). Ты не борешься за свою жизнь, но только за то, чтобы изменить ЕЕ жизнь. За Ее право учиться, за Ее право ходить в магазины, кружки, театры и парки... за право быть человеком - а ведь каждый из нас человек!!! Мы забываем насколько мы разные, нас не учат любить и уважать других. В нашей гонке за деньгами и выживанием мы забываем самое главное - сопереживание ближнему своему. И только она смогла меня изменить и напомнить мне , ЧТО главное на земле и зачем мы живём. Я ничего не хочу изменить в своей судьбе. Но в Ее судьбе я хочу изменить ВСЁ. 2 апреля -день распространения информации об аутизме. И самое главное -ОДНАЖДЫ МЫ ПОБЕДИМ!!! #аутизм #2апреля #дочьмойгерой

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

По теме

Зейналова рассмешила соцсети фотографией "особенной" дочки и мужа
01.06.17 21:30
Поклонники не узнали Нюшу на новом фото
01.06.17 20:20
ФОТО: У Джастина Бибера женская грудь?
01.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"

Аналитика

31.05.2017 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 2
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Иоланта
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»