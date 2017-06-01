Зейналова рассмешила соцсети фотографией "особенной" дочки и мужа

"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги" – пошутила известная телеведущая.

У дочери Светланы Зейналовой – Саши – аутизм. Однако теле- и радиоведущая открыто говорит о диагнозе девочки и не стремится "прятать" ее подальше от посторонних глаз. В соцсетях Светлана опубликовала забавную фотографию 8-летней Саши и своего гражданского мужа Дмитрия, который очень помогает Зейналовой в воспитании девочки.

"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги (простите за пошлый юморок). Наши вечерние игрища-"посади меня на шею", - подписала снимок ведущая и снабдила его хэштегом "папалучшевсех".

Как пишет deti.mail, подписчики поддержали ее шутку и оставили множество забавных комментариев: "Рассмешили", "С таким ростом можно, никто слова не скажет", "Шикарное платье)! да и ноги от ушей", "Свет, Саше пора ноги начинать брить ))) взрослая совсем", "Да Вашей Сашеньке-все идет и платье и ноги, просто КРАСОТОЧКА)))".

Благодаря заботам мамы и работе специалистов Саша делает большие успехи, посещает многочисленные кружки, общается с друзьями и идет на контакт с окружающими. А недавно Светлана даже вышла вместе с дочкой на подиум. И хотя проблемы, связанные с диагнозом девочки, все равно остаются, Светлана не намерена сдаваться.