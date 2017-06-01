Зейналова рассмешила соцсети фотографией "особенной" дочки и мужа
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"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги" – пошутила известная телеведущая.
У дочери Светланы Зейналовой – Саши – аутизм. Однако теле- и радиоведущая открыто говорит о диагнозе девочки и не стремится "прятать" ее подальше от посторонних глаз. В соцсетях Светлана опубликовала забавную фотографию 8-летней Саши и своего гражданского мужа Дмитрия, который очень помогает Зейналовой в воспитании девочки.
"Саша в новом вечернем платье не побрила ноги (простите за пошлый юморок). Наши вечерние игрища-"посади меня на шею", - подписала снимок ведущая и снабдила его хэштегом "папалучшевсех".
Как пишет deti.mail, подписчики поддержали ее шутку и оставили множество забавных комментариев: "Рассмешили", "С таким ростом можно, никто слова не скажет", "Шикарное платье)! да и ноги от ушей", "Свет, Саше пора ноги начинать брить ))) взрослая совсем", "Да Вашей Сашеньке-все идет и платье и ноги, просто КРАСОТОЧКА)))".
Благодаря заботам мамы и работе специалистов Саша делает большие успехи, посещает многочисленные кружки, общается с друзьями и идет на контакт с окружающими. А недавно Светлана даже вышла вместе с дочкой на подиум. И хотя проблемы, связанные с диагнозом девочки, все равно остаются, Светлана не намерена сдаваться.
Вот уже 8 лет нет просто "я", и 5 лет из них 2 апреля перестало быть просто цифрой в календаре. Если делать вид, что ничего не происходит -от этого аутизм не исчезнет. Но как только ты принимаешь его как факт и говоришь себе "да, я знаю, что ЭТО случилось именно со мной" - значит твоя жизнь превращается в борьбу : с тупыми педагогами, плохими некомпетентными врачами, системой образования, системой медицинского обслуживания, да и просто людьми вокруг себя. И даже с такими же родителями как и ты... (стресс всегда имеет последствия). Ты не борешься за свою жизнь, но только за то, чтобы изменить ЕЕ жизнь. За Ее право учиться, за Ее право ходить в магазины, кружки, театры и парки... за право быть человеком - а ведь каждый из нас человек!!! Мы забываем насколько мы разные, нас не учат любить и уважать других. В нашей гонке за деньгами и выживанием мы забываем самое главное - сопереживание ближнему своему. И только она смогла меня изменить и напомнить мне , ЧТО главное на земле и зачем мы живём. Я ничего не хочу изменить в своей судьбе. Но в Ее судьбе я хочу изменить ВСЁ. 2 апреля -день распространения информации об аутизме. И самое главное -ОДНАЖДЫ МЫ ПОБЕДИМ!!! #аутизм #2апреля #дочьмойгерой
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