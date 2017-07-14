"Зеленая карта" подорожает

С 15 июля стоимость автомобильной страховки, необходимой для поездок в Финляндию, поднимется примерно на 6%.

Цена на "Зеленую карту" поднимется с середины июля. Так, страховка на две недели для легкового автомобиля обойдется уже в 2320 рублей. "Зеленая карта" на год будет стоить 21 070, а не 19900 рублей, как раньше.

Страховка на 15 дней на прицеп обойдется в 690 рублей, для грузовика – 3 870 рублей, для автобуса – 6 640 рублей, для мотоцикла – 1 160 рублей.

"Зеленая карта" - международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.