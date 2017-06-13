12:08, 13 Июня 2017
"Зеленая карта" в июне не подешевеет
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Российский союз автостраховщиков оставил тарифы на "Зелёную карту" на уровне предыдущего месяца.
Как напоминает "Фонтанка.fi", в середине мая страховка подорожала примерно на 6%. Согласно тарифам, которые будут действовать до 14 июля включительно, страховка на две недели для легкового автомобиля стоит 2190 рублей, годовая - 19 900 рублей.
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