"Зеленая карта" в июне не подешевеет

Российский союз автостраховщиков оставил тарифы на "Зелёную карту" на уровне предыдущего месяца.

Как напоминает "Фонтанка.fi", в середине мая страховка подорожала примерно на 6%. Согласно тарифам, которые будут действовать до 14 июля включительно, страховка на две недели для легкового автомобиля стоит 2190 рублей, годовая - 19 900 рублей.