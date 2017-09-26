Жалоб на условия летнего отдыха детей в Карелии не поступало

Как сообщили в Роспотребнадзоре, детей в республике "оздоровили" на 92 процента.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, в летнем сезоне 2017 года в республике работали 215 учреждений отдыха и оздоровления. Эффективность оздоровления детей составила 92%.

Управление провело проверки в отношении 111 учреждений, нарушения обязательных требований законодательства выявлены в 75,7% учреждений. Среди нарушений 54% приходится на организацию питания.

В ходе проверок изъято более 440 проб готовых блюд, более 400 проб питьевой воды.

Управлением и судам к административной ответственности привлечено 83 виновных лица, в т.ч. юридических – 14, в виде: 15 предупреждений; 70 штрафов на общую сумму 868,1 тысячи рублей.

По материалам Управления Прионежский районный суд привлек 1 юридическое лицо к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности сроком на 6 суток.

Жалоб на неудовлетворительные условия отдыха и оздоровления детей, а также по вопросам несоблюдения условий договора летнего отдыха и оздоровления ребенка в 2017 году в Управление Роспотребнадзора не поступало.