07:05, 12 Июля 2017
Ждем сегодня в Карелии ливни и грозы
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В среду, 12 июля, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +27.
По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в большинстве районов Карелии ожидаются дожди (местами сильные, с грозами).
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура +17 +22, местами до +27.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура +23 +25 градусов.
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