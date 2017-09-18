Желающих поехать из Петрозаводска в Новгород на "Ласточке" стало втрое больше

Количество пассажиров увеличилось с начала действия акции "1 км = 1 рубль".

По сообщению пресс-службы РЖД, новый маршрут курсирования электропоездов "Ласточка" между Петрозаводском и Великим Новгородом набирает популярность. Этому способствуют специальные предложения, разработанные для пассажиров.

Так, с 5 сентября при покупке билетов на поезда № 819/820 "Ласточка" действует акция "1 км = 1 рубль". С начала действия акции количество проданных проездных документов увеличилось в три раза по отношению к периоду старта продаж и за десять дней составило более 1,2 тысячи билетов.

Спецтариф исчисляется из расчета 1 рубль за 1 километр и применяется при оформлении проездных документов как по полному маршруту (от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда), так и на отдельных отрезках пути. Так, например, стоимость проезда от Великого Новгорода до Петрозаводска составит 464 рубля, а от Великого Новгорода до станции Чудово – 74 рубля.

Поезд № 819/820 "Ласточка" сообщением Великий Новгород – Петрозаводск курсирует ежедневно с 30 августа. Он отправляется из Петрозаводска в 14.32, из Великого Новгорода – в 17.45. Время в пути составляет около 6,5 часов. Поезд делает остановки на станциях Чудово, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь. Для удобства пассажиров график движения нового поезда разработан с учетом его стыковки на станции Чудово с расписанием поездов "Сапсан".