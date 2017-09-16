Желающих выехать на машине в Питер ждет остановка в Свири

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 16 и 17 сентября на два часа полностью перекроют федеральную трассу "Кола" в Лодейнопольском районе.

С 8:45 до 10:45 для пропуска судов будет осуществляться технологическая разводка моста через реку Свирь, поэтому движение по трассе будет невозможно в этот период времени.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать удобный маршрут.