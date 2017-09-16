08:44, 16 Сентября 2017
Желающих выехать на машине в Питер ждет остановка в Свири
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Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 16 и 17 сентября на два часа полностью перекроют федеральную трассу "Кола" в Лодейнопольском районе.
С 8:45 до 10:45 для пропуска судов будет осуществляться технологическая разводка моста через реку Свирь, поэтому движение по трассе будет невозможно в этот период времени.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать удобный маршрут.
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