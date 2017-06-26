Жена оскорбившего "зигующих" подростков полицейского поблагодарила россиян

Супруга старшины из Беломорска была приятно удивлена, узнав, сколько народа поддерживает ее мужа и что многие российские полицейские солидарны с его действиями.

Жена полицейского, которого могут наказать за оскорбление "зигующих" подростков, рассказала, что приятно удивлена тем, что во многих регионах России коллеги Алексея Г. солидарны с его позицией о подростках, которые "зиговали" на фоне мемориала ВОВ в Беломорске.

По словам Елены, она поддерживает мужа и считает его также правым в сложившейся ситуации, пишет РЕН ТВ.

Ранее появилась информация, что старшину полиции из Беломорска, который возмутился фото с "зигующими" подростками, привлекли к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе МВД по Республике Карелия заявили, что сведения о привлечении полицейского к ответственности не соответствуют действительности.

Ранее российские полицейские встали на защиту коллеги из карельского Беломорска и запустили в Сети флешмоб #Лешаправ.