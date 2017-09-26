Женщина на иномарке сбила пешехода в Петрозаводске

На улице "Правды" произошло ДТП с участием пешехода, сообщает городская ЕДДС.

В понедельник в 18.45 у дома №11 на улице "Правды" 32-летняя жительница Петрозаводска на Toyota Camry сбила 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Мужчина госпитализирован.