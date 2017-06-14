09:32, 14 Июня 2017
Женщина на джипе сбила 79-летнюю бабушку в Медвежьегорске и скрылась с места ДТП
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В Медвежьегорском районе женщина на Toyota сбила во дворе 79-летнюю местную жительницу, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник днем во дворе дома №19/2 по улице Дзержинского в Медвежьегорске женщина, на Toyota Highlux при движении задним ходом сбила 79-летнюю женщину.
После этого нарушительница скрылась с места ДТП. Но позже ее личность была установлена.
В лечебное учреждение пострадавшая обратилась самостоятельно. Назначено амбулаторное лечение.
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