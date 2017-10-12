Женщина погибла на пожаре в Пудоже

По факту обнаружения тела женщины на пожаре в Пудоже проводится проверка, сообщил в Следкоме Карелии.

Как сообщили МЧС Карелии, сегодня ранним утром, 12 октября в 4.55, в деревне Римское Пудожского района загорелся частный жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные Пудожа.

На месте пожара обнаружено тело женщины.

На данный момент, по информации Следкома Карелии, по данному факту проводится проверка, на месте происшествия работают следователи.