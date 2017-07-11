09:13, 11 Июля 2017
Женщина получила травмы после столкновения двух автомобилей в Костомукше
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В городе горняков произошло ДТП с двумя автомобилями, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник в Костомукше в 16.10 в районе дома №27 по улице Антикайнена водитель ВАЗ-2104 врезался в Mitsubishi, двигавшийся в попутном направлении.
В результате получила травмы 35-летняя водитель иномарки, назначено амбулаторное лечение.
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