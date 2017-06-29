09:01, 29 Июня 2017
Женщина попала в больницу после ДТП в центре Петрозаводска
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В карельской столице нарушитель ПДД спровоцировал дорожную аварию, в которой пострадала женщина, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Вечером в среду на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина водитель Toyota Starlet выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался в Toyota Corolla.
В ДТП пострадала пассажир Toyota. Она была доставлена в ДРБ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого бедра.
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