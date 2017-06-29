Женщина попала в больницу после ДТП в центре Петрозаводска

В карельской столице нарушитель ПДД спровоцировал дорожную аварию, в которой пострадала женщина, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в среду на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина водитель Toyota Starlet выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался в Toyota Corolla.

В ДТП пострадала пассажир Toyota. Она была доставлена в ДРБ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого бедра.