09:26, 17 Октября 2017
Женщина пострадала в ДТП на Кукковке
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В Петрозаводске на перекрестке Ровио – Парфёнова столкнулись Mazda CХ-5 и Skoda Fabia.
Авария, по данным ГИБДД, произошла 16 октября в 16.10.
По предварительным данным, водитель Mazda CХ-5 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со Skoda Fabia. В результате происшествия травмы получила водитель Skoda - женщина 32 лет.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 12.12 ч.1 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, предусмотрено административное наказание в размере штрафа 1000 руб.
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