Женщина пострадала в перевернувшейся на трассе Карелии иномарке

В Олонцеком районе автомобиль вылетел с дороги, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 15.30 на 324-м км трассы "Кола" произошёл съезд автомобиля с дороги.

По предварительным данным, водитель Ford Focus допустил съезд с дороги. В результате травмы получила 44-летняя пассажирка.