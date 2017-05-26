09:47, 26 Мая 2017
Женщина пострадала в перевернувшейся на трассе Карелии иномарке
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В Олонцеком районе автомобиль вылетел с дороги, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В четверг в 15.30 на 324-м км трассы "Кола" произошёл съезд автомобиля с дороги.
По предварительным данным, водитель Ford Focus допустил съезд с дороги. В результате травмы получила 44-летняя пассажирка.
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