Женщина-строитель из Карелии бросила вызов мужчинам и победила

Два дня мастер из Кондопоги по пять часов выкладывала плитку.

Женщина-строитель из Карелии заняла третье место на всероссийском конкурсе строительного мастерства "Золотые руки".

В минувшее воскресенье 4 июня в Санкт- Петербурге состоялся финал профессионального конкурса для мастеров плиточников "Золотые руки".

Единственная женщина участница, Елена Веденеева из Карелии (город Кондопога) заняла третье место и получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Елена единственная женщина, которая не побоялась бросить вызов мужчинам и подать заявку на конкурс. В полуфинале и финале мастера поддерживали дочка и муж. Елена Веденеева занимается плиточными работами уже более 10 лет и давно мечтала принять участие в профессиональном конкурсе.

Выбрать победителей жюри было непросто, но работа Елены была оценена по достоинству. Финальные работы выполнялись на протяжении двух дней по пять часов.

Конкурс "Золотые руки" проходит в несколько этапов в формате профессиональных состязаний. Всего на конкурс зарегистрировалось более 400 человек из разных городов России. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, прошли в полуфинал, по итогам которого пятерка самых искусных мастеров вышла в финал.

Призовой фонд конкурса составил 1 млн. руб. Первое место и приз 500 тысяч рублей получил Алексей А. из города Раменское (Московская область), второе место Андрей К. город Волжский (Волгоградская область).

Организатором конкурса выступила корпорация "КРЕПС.