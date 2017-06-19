Женщина выпала из автобуса в Петрозаводске

Невнимательный водитель забыл закрыть двери автобуса, и произошло ЧП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 18 июня в 12:30 на проспекте Октябрьском, в районе дома № 10 произошло падение пассажира.

По предварительным данным, водитель, управляя автобусом "ПАЗ-320402-03", отъезжая от остановки, не закрыл дверь автобуса и допустил падение пассажира из салона автобуса. В результате происшествия травмы получила 42-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении.