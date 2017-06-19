Новости. Происшествия
10:54, 19 Июня 2017

Женщина выпала из автобуса в Петрозаводске

По теме

На трассе в Карелии пострадал 15-летний мотоциклист
19.06.17 10:49
ВИДЕО: Как развлекается молодежь на Ключевой
19.06.17 10:41
ВИДЕО: После столкновения автомобилей на Горького к участникам ДТП побежали очевидцы
19.06.17 10:28
Все новости
Загрузка...

Невнимательный водитель забыл закрыть двери автобуса, и произошло ЧП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 18 июня в 12:30 на проспекте Октябрьском, в районе дома № 10 произошло падение пассажира.

По предварительным данным, водитель, управляя автобусом "ПАЗ-320402-03", отъезжая от остановки, не закрыл дверь автобуса и допустил падение пассажира из салона автобуса. В результате происшествия травмы получила 42-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении.

По теме

На трассе в Карелии пострадал 15-летний мотоциклист
19.06.17 10:49
ВИДЕО: Как развлекается молодежь на Ключевой
19.06.17 10:41
ВИДЕО: После столкновения автомобилей на Горького к участникам ДТП побежали очевидцы
19.06.17 10:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 6
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 12
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 12
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

Сямозеро - год спустя
Новое
Сегодня 11:34
все фото и видео

Афиша

Концерты завтра (1)
Концерт на бис!
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Чудо-Женщина
Он и Она
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»