Женщина замерзла насмерть июньской ночью в Петербурге

Пенсионерка замерзла на автобусной остановке в Санкт-Петербурге и впоследствии скончалась в больнице.

Женщина, которой на вид 70-75 лет, была госпитализирована с остановки на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня, сообщаеи "Интерфаксе".

"Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени", — сказал собеседник агентства.

Температура воздуха в ночь на 2 июня в Петербурге составляла около шести градусов по Цельсию, следует из архива прогнозов Гидрометцентра России. Было облачно, также наблюдались небольшие дожди.