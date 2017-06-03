14:08, 03 Июня 2017
Женщина замерзла насмерть июньской ночью в Петербурге
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Пенсионерка замерзла на автобусной остановке в Санкт-Петербурге и впоследствии скончалась в больнице.
Женщина, которой на вид 70-75 лет, была госпитализирована с остановки на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня, сообщаеи "Интерфаксе".
"Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени", — сказал собеседник агентства.
Температура воздуха в ночь на 2 июня в Петербурге составляла около шести градусов по Цельсию, следует из архива прогнозов Гидрометцентра России. Было облачно, также наблюдались небольшие дожди.
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