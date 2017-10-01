11:09, 01 Октября 2017
Женскому монастырю в Карелии нужны рабочие руки
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Сяндемский Успенский женский монастырь в Олонецком районе ищет трудников.
Женский монастырь просит о помощи.
"Дорогие друзья! Нам сейчас очень необходима помощь трудников! Особенно нужен штукатур, а так же другие рабочие руки!" - пишут монахини в группе в соцсетях.
Сяндемский Успенский женский монастырь Петрозаводской и Карельской Епархии находится в деревне Сяндеба Олонецкого района. Начало монастырю было положено во второй половине XVI века прп. Афанасием, учеником прп. Александра Свирского.
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