Женскому монастырю в Карелии нужны рабочие руки

Сяндемский Успенский женский монастырь в Олонецком районе ищет трудников.

Женский монастырь просит о помощи.

"Дорогие друзья! Нам сейчас очень необходима помощь трудников! Особенно нужен штукатур, а так же другие рабочие руки!" - пишут монахини в группе в соцсетях.

Сяндемский Успенский женский монастырь Петрозаводской и Карельской Епархии находится в деревне Сяндеба Олонецкого района. Начало монастырю было положено во второй половине XVI века прп. Афанасием, учеником прп. Александра Свирского.