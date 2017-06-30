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17:40, 30 Июня 2017

Жерар Депардье отсудил 5 млн рублей у торговки пивом из России

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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск жерар Депардье к предпринимательнице Елене Лазаревой и взыскал с нее в пользу актера более 5 млн рублей - сумму "незаконного обогащения".

Представители Депардье требовали взыскать с россянки 6,6 млн рублей, пишет Newsrucom.

Напомним, новоиспеченный россиянин подал в суд на предпринимательницу Лазареву в декабре прошлого года. Всего в арбитраж было направлено три иска на общую сумму более 7,2 млн рублей. Решение по одному из исков, согласно которому Депардье должно быть выплачено 591 тыс. рублей, вступило в силу в мае.

Сразу после получения российского гражданства и прописки в Саранске Депардье зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. По данным базы "Контур. Фокус" ИП Депардьё Жерар Ксавие был зарегистрирован 20 мая 2013 года в столице Мордовии Саранске по месту прописки. Актер планировал заниматься "творческой деятельностью в области искусства и организации развечений" и открыл счет в одном из российских банков. С него-то и утекали деньги на счет Елены Евлампиевны Лазаревой.

"Деньги переводились небольшими суммами за оказание всяческих юридических услуг. Например, есть переводы за оказание услуг по проведению переговоров и подписанию договора с Саранским ликероводочным заводом, хотя сам Депардье даже не помнит, чтобы он общался с представителями этого завода", - говорит источник, знакомый с ситуацией. В общей сложности со счета Депардье было списано 7,2 млн рублей.

Как уточняет "Москоский комсомолец", Лазарева занимается оптовой продажей медтехники и ортопедических изделий, арендой автомобилей и торговлей пивом.

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