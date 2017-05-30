Жилье для переселенцев в Суоярви возводила фирма, не имевшая разрешения на капитальное строительство

Прокуратура добилась расторжения договора с фирмой, которая строила в Суоярви дома для переселенцев из аварийного фонда с нарушением законодательства, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура Суоярвского района в ходе надзора за реализацией региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья провела проверку по факту строительства многоквартирных домов на территории Суоярвского района.

Выяснилось, что строительство велось с нарушением требований градостроительного законодательства.

"В действиях генерального директора ООО "Альфа Менеджемент Групп" установлен состав правонарушения - строительство объектов без разрешения на данный вид деятельности", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в апреле 2017 года в отношении руководителя компании прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.

В итоге министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК привлекло гендиректора фирмы к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, в связи с прекращением застройщиком деятельности по строительству домов государственный контракт с указанной организацией расторгнут и предъявлена к оплате неустойка.