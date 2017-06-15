09:57, 15 Июня 2017
Жилищное строительство в Карелии преодолело спад начала года и снова растет
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Объем жилищного строительства в Карелии в январе-мае 2017 году вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Карелиястата, за 5 месяцев введено в эксплуатацию 71,8 тыс. кв. метров жилья – 1,3 тыс. квартир.
Из этого объема 14,9 тыс. кв. метров жилой площади, или 151 квартира введена в эксплуатацию за счет ИЖС.
Подробнее читайте в материале деловой интерент-газеты "Вести Карелии".
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