Жилой дом горел ночью в Петрозаводске

Пожар произошел в отдаленном микрорайоне столицы Карелии.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, пожар случился 12 июня в 00.21 в доме №16 на ул. Сулажгорского кирпичного завода.

В результате огнем была повреждена стена на кухне (на площади три кв. метров) в одной из квартир.

Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.