10:16, 12 Июня 2017
Жилой дом горел ночью в Петрозаводске
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Пожар произошел в отдаленном микрорайоне столицы Карелии.
Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, пожар случился 12 июня в 00.21 в доме №16 на ул. Сулажгорского кирпичного завода.
В результате огнем была повреждена стена на кухне (на площади три кв. метров) в одной из квартир.
Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.
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