Жилой дом горел ночью в Петрозаводске

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10:16, 12 Июня 2017

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Пожар произошел в отдаленном микрорайоне столицы Карелии.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, пожар случился 12 июня в 00.21 в доме №16 на ул. Сулажгорского кирпичного завода.

В результате огнем была повреждена стена на кухне (на площади три кв. метров) в одной из квартир.

Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.

 

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Пять человек пострадали в ДТП в районах Карелии
12.06.17 12:05
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