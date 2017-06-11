Жилой дом и мусорный контейнер горели сегодня ночью в Карелии

Пожарные более трех часов тушили загоревшийся дом в поселке Чупа Лоухского района.

Как рассказали в МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (14 чел., 3 ед. техники) привлекались для тушения пожара в жилом доме по улице Гористая в Чупе. Спасатели прибыли на место в 3:02, а пожар был полностью ликвидирован только в 6:14.

У петрозаводских пожарных ночь была спокойней. Они выезжали в 3:55 на тушение пожара в мусорном контейнере у дома №32 на улице Лисициной. На ликвидацию возгорания ушло менее 10 минут.