Жилой дом сгорел ночью на севере Карелии

В Беломорском районе в ночь на вторник сгорел жилой дом, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Во вторник в 02.38 в посёлке Летнереченский в доме №6а улице Больничная произошел пожар.

В результате строение значительно повреждено.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.