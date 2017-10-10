09:41, 10 Октября 2017
Жилой дом сгорел ночью на севере Карелии
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В Беломорском районе в ночь на вторник сгорел жилой дом, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Во вторник в 02.38 в посёлке Летнереченский в доме №6а улице Больничная произошел пожар.
В результате строение значительно повреждено.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.
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