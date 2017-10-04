08:54, 04 Октября 2017
Жилой дом сгорел ночью в Петрозаводске
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На Старой Кукковке в ночь на среду произошел серьезный пожар, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Пожар произошел в частном жилом доме №36 по улице Чехова в 02.00.
В результате строение значительно повреждено. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС". В
Во время проведенных работ эвакуированы два газовых баллона.
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