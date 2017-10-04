Жилой дом сгорел ночью в Петрозаводске

На Старой Кукковке в ночь на среду произошел серьезный пожар, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Пожар произошел в частном жилом доме №36 по улице Чехова в 02.00.

В результате строение значительно повреждено. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС". В

Во время проведенных работ эвакуированы два газовых баллона.